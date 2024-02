Sichuan Yahua Industrial Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Yahua Industrial liegt bei 6,82, was im Vergleich zur Branche "Chemikalien" einem neutralen Wert entspricht. Diese Einschätzung basiert auf fundamentalen Kriterien. In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen von Anlegern überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Stimmung der Anleger hat sich jedoch im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Underperformance von -32,21 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance der Branche "Chemikalien" und des Sektors "Materialien". Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für Sichuan Yahua Industrial.

Insgesamt ergibt sich also ein eher schlechtes Bild für die Aktie, sowohl auf fundamentaler als auch auf sentimentaler Ebene.