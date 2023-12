Sichuan Yahua Industrial Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben kürzlich die sozialen Plattformen für Sichuan Yahua Industrial untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Ebenso wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17,44 CNH für den Schlusskurs der Sichuan Yahua Industrial-Aktie. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 12,06 CNH, was einem Unterschied von -30,85 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 13,85 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt und wird daher ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Yahua Industrial bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung für Sichuan Yahua Industrial.