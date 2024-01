Sichuan Tianyi Science Aktie: Das ist ein Hammer

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Bei der Betrachtung von Haohua Chemical Science & zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse ist die Haohua Chemical Science & derzeit -1,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,03 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Haohua Chemical Science & ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 73,16, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 49,84 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt das Ranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Haohua Chemical Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,15 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -6,94 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -17,2 Prozent im Branchenvergleich für Haohua Chemical Science & führt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Haohua Chemical Science & mit -17,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.