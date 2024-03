Sichuan Tianyi Science Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Haohua Chemical Science & ergibt sich unter diesem Gesichtspunkt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Daher wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Haohua Chemical Science &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Haohua Chemical Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,1 Prozent erzielt, was 9,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Aktie 9,33 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.