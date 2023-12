Sichuan Tianyi Science Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die aktuelle charttechnische Entwicklung der Haohua Chemical Science &-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 36,1 CNH, was einen deutlichen Abwärtstrend von 18,28 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,5 CNH darstellt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 30,39 CNH, was einer Abweichung von -2,93 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Haohua Chemical Science &-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 39,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 50,38 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Haohua Chemical Science &-Aktie eine Rendite von -32,67 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -24,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält die Haohua Chemical Science &-Aktie daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.