Sichuan Tianyi Science Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Haohua Chemical Science & diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Materialien" verzeichnete die Aktie von Haohua Chemical Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,67 Prozent, was 27,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -5,52 Prozent, und Haohua Chemical Science & liegt aktuell 27,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Haohua Chemical Science & beträgt derzeit 30,2 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,03 eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Haohua Chemical Science & mit 29,61 CNH aktuell um -6,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -20,74 Prozent insgesamt als "Schlecht" eingestuft.