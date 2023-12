Sichuan Tianyi Science Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Haohua Chemical Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,15 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -15,92 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Haohua Chemical Science & mit -15,92 Prozent unter dem Durchschnittswert von -8,22 Prozent im "Materialien"-Sektor.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Haohua Chemical Science & in den letzten Monaten bei der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Haohua Chemical Science & war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, gab es in den letzten Tagen mehr negative Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Haohua Chemical Science & liegt bei 57,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,88 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.