Mit Sichuan Suijingfang wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Stimmungsbild der Anleger in Bezug auf Sichuan Swellfun war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es zehn positive Tage, ein negativer Tag und drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sichuan Swellfun daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt bekommt Sichuan Swellfun von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sichuan Swellfun-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sichuan Swellfun.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sichuan Swellfun-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sichuan Swellfun-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Sichuan Swellfun.