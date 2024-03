Sichuan Suijingfang Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich negativ gegenüber Sichuan Swellfun eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positives und acht negative Tage, und an fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sichuan Swellfun daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen ebenfalls, dass sich die Sichuan Swellfun-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,62 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Auch der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt mit einem aktuellen Wert von 59,88 CNH eine Abweichung von -19,84 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor und der gleichen Branche hat die Sichuan Swellfun-Aktie im vergangenen Jahr eine deutliche Unterperformance gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sichuan Swellfun-Aktie liegt bei 64,31 und der RSI25 bei 55,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird Sichuan Swellfun auf Basis der Diskussion in den sozialen Medien, der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Relative Strength-Index mit einem überwiegend "Schlecht"-Rating versehen.