Sichuan Suijingfang Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Sichuan Swellfun-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 63,74 CNH. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 55,67 CNH, was einem Unterschied von -12,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 58,13 CNH, ergibt sich lediglich eine Abweichung von -4,23 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Sichuan Swellfun-Aktie. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen der Kommunikation ergaben überwiegend "Schlecht"-Signale, insgesamt neun (9 Schlecht, 0 Gut), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sichuan Swellfun-Aktie liegt bei 58,25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 56,61 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Unterperformance von Sichuan Swellfun um -20,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die durchschnittlich um -10,46 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,62 Prozent verzeichnete, liegt Sichuan Swellfun um 20,06 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.