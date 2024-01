Sichuan Suijingfang Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Sichuan Swellfun zeigt die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sichuan Swellfun bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Swellfun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 63,74 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 55,67 CNH deutlich darunter liegt (Unterschied -12,66 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 58,13 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-4,23 Prozent). Somit erhält die Sichuan Swellfun-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte Sichuan Swellfun in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,23 Prozent für Sichuan Swellfun. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Sichuan Swellfun 20,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sichuan Swellfun liegt bei 58,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die langfristige Stimmungslage und die technische Entwicklung der Aktie von Sichuan Swellfun eher negativ sind, während sie im Branchenvergleich ebenfalls schlecht abschneidet. Daher ist Vorsicht geboten, wenn es um Investitionen in diese Aktie geht.