Sichuan Suijingfang Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Sichuan Swellfun liegt bei 41,32, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 45,83, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Sichuan Swellfun im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,51 Prozent, was 15,85 Prozent unter dem Durchschnitt (-23,66 Prozent) des Verbrauchsgütersektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche beträgt -23,51 Prozent, wobei Sichuan Swellfun aktuell 16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sichuan Swellfun verläuft bei 59,7 CNH, während der Aktienkurs bei 51 CNH liegt, was einer Differenz von -14,57 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 51,21 CNH, was einer Differenz von -0,41 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Obwohl in den letzten Tagen einige positive Themen diskutiert wurden, überwiegen die negativen Meinungen und Äußerungen. Die Auswertung zeigt 7 negative und 2 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.