Sichuan Shuangma Cement Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Sichuan Hexie Shuangma bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 1,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Baumaterialien liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Sichuan Hexie Shuangma eine Performance von -29,62 Prozent, was eine Underperformance von -21,3 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien-Branche darstellt. Auch im Sektorenvergleich liegt das Unternehmen 21,3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Sichuan Hexie Shuangma war langfristig unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse dieser verschiedenen Faktoren ein insgesamt negatives Bild der Aktie von Sichuan Hexie Shuangma.