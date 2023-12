Sichuan Shuangma Cement Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Aktienkurs von Sichuan Hexie Shuangma hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche, die durchschnittlich um -7,99 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -21,63 Prozent für Sichuan Hexie Shuangma. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -7,99 Prozent, wobei Sichuan Hexie Shuangma um 21,63 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Sichuan Hexie Shuangma von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine überwiegend positive Anleger-Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Sichuan Hexie Shuangma-Aktie von 17,83 CNH eine Entfernung von -0,06 Prozent vom GD200 (17,84 CNH), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 15,63 CNH auf, was einem Abstand von +14,08 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Sichuan Hexie Shuangma-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Baumaterialien eine geringere Rendite in Höhe von 1,91 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.