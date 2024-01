Sichuan Shuangma Cement Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Sichuan Hexie Shuangma-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 17,49 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,92 CNH weicht somit um +2,46 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 16,23 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs um +10,41 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Sichuan Hexie Shuangma-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Sichuan Hexie Shuangma-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,62 Prozent, was einer Underperformance von -22,55 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche bedeutet. Diese Branche hatte eine durchschnittliche Rendite von -7,06 Prozent im letzten Jahr. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Hexie Shuangma gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Sichuan Hexie Shuangma derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.