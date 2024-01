Sichuan Shuangma Cement Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt, der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt, um festzustellen, ob es aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten Sichuan Hexie Shuangma anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 57,66 Punkten liegt, und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der einen Wert von 37,2 aufweist. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Sichuan Hexie Shuangma aktuell bei 17,39 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,35 CNH fast auf dem gleichen Niveau liegt (Abweichung von -0,23 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 16,51 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um 5,09 Prozent darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält Sichuan Hexie Shuangma auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,82 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sichuan Hexie Shuangma in der "Materialien"-Branche in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -29,62 Prozent erzielt hat, was mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Sichuan Hexie Shuangma gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysekategorien, wobei der RSI auf "Neutral" eingestuft wird, der gleitende Durchschnitt jedoch ein "Gut"-Rating erhält. Die fundamentale Bewertung ist ebenfalls neutral, während die Aktienperformance im Vergleich zur Branche als "Schlecht" bewertet wird.