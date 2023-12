Sichuan Shuangma Cement Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Sichuan Hexie Shuangma-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 beträgt 17,52 CNH, während der Aktienkurs bei 17,76 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 16,16 CNH, was einer Abweichung von +9,9 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sichuan Hexie Shuangma derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Baumaterialien, mit einem Unterschied von 1,96 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,96 %). Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen dagegen vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sichuan Hexie Shuangma auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 46,15, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beträgt 40,12, wodurch auch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating als "Neutral".