Sichuan Shuangma Cement Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Sichuan Hexie Shuangma hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als schwächer erwiesen. Die Rendite liegt um mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die mittlere Rendite der "Baumaterialien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -5,54 Prozent, während Sichuan Hexie Shuangma eine Rendite von -29,47 Prozent verzeichnet.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 18,23 CNH erreicht, während der tatsächliche Kurs bei 15,69 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,93 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der Standardeinstellung für die vergangenen 50 Tage, bei 15,61 CNH, was zu einem Abstand von +0,51 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Sichuan Hexie Shuangma haben in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gezeigt. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (50,29 Punkte) als auch der RSI25 (44,39 Punkte) deuten darauf hin, dass Sichuan Hexie Shuangma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Abschnitt ebenfalls als "Neutral" bewertet.