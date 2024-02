Sichuan Shuangma Cement Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Sichuan Hexie Shuangma im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,5 Prozent erzielt, was 13,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Dividendenausschüttung von Sichuan Hexie Shuangma ist ebenfalls niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sichuan Hexie Shuangma-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 16,79 CNH lag, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält die Sichuan Hexie Shuangma-Aktie damit insgesamt ein "Neutral"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.