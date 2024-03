Sichuan Shuangma Cement Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Sichuan Hexie Shuangma hat in den letzten Tagen eine Reihe von Bewertungen erhalten, die auf verschiedene Aspekte des Unternehmens eingehen. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Aktie derzeit um -4,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,4 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Sichuan Hexie Shuangma eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" entspricht.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Es gab jedoch auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,21 Prozent erzielt, was 3,81 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -23,4 Prozent, und Sichuan Hexie Shuangma liegt aktuell 3,81 Prozent unter diesem Wert.

Aufgrund der oben genannten Bewertungen wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.