Sichuan Shengda Forestry Industry Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Dividendenrendite von Sichuan Shengda Forestry Industry liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine Dividendenrendite von 4,58 hat, ergibt sich eine Differenz von -4,58 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Shengda Forestry Industry liegt bei 78, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Papier & Forstprodukte" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Sichuan Shengda Forestry Industry in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 29,7 Prozent erzielt, was über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche mit einer Rendite von 7,11 Prozent liegt die Aktie ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Sichuan Shengda Forestry Industry wurden ebenfalls analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

