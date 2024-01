Sichuan Shengda Forestry Industry Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Sichuan Shengda Forestry Industry bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was 4,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Anleger mit einer geringeren Rendite rechnen müssen. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens einen Wert von 78 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV in der Branche "Papier & Forstprodukte" bei 0. Dies zeigt, dass die Aktie von Sichuan Shengda Forestry Industry weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs der Aktie verläuft um -2,64 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -2,35 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie von Sichuan Shengda Forestry Industry.