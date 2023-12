Sichuan Shengda Forestry Industry Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Sichuan Shengda Forestry Industry wird derzeit auf Basis ihres gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,45 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,4 CNH) um -1,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,34 CNH, was einer Abweichung von +1,8 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie auch in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sichuan Shengda Forestry Industry liegt bei 60, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies resultiert ebenfalls in einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und zeigt somit auch eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Sichuan Shengda Forestry Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,7 Prozent erzielt, was 28,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" aufgrund der Überperformance.

Bezüglich der Dividende liegt die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukte, was einem geringeren Ertrag in Höhe von 4,43 Prozentpunkten entspricht. Somit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".