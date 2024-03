Sichuan Shengda Forestry Industry Aktie: Es gibt was neues!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Sichuan Shengda Forestry Industry 76, im Vergleich zu durchschnittlich 0 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte". Demnach ist Sichuan Shengda Forestry Industry aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz üblich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Somit ergibt sich für Sichuan Shengda Forestry Industry in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schneidet Sichuan Shengda Forestry Industry mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (4,06 %) niedriger ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Sichuan Shengda Forestry Industry mit -11,35 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,24 Prozent, wobei Sichuan Shengda Forestry Industry mit -11,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.