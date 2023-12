Sichuan Shengda Forestry Industry Aktie: Es geht auch anders!

Sichuan Shengda Forestry Industry hat in Bezug auf die Dividende mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (4,43 %) eine niedrigere Ausschüttung. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Sichuan Shengda Forestry Industry derzeit 3,44 CNH, während der Aktienkurs bei 3,29 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,36 %, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In ähnlicher Weise hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 3,34 CNH, was einer Differenz von -1,5 % entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Gesamtrating von "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Shengda Forestry Industry 78, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.