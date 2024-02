Sichuan Road, Bridge Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Sichuan Road And Bridge liegt derzeit mit einem Kurs von 8,08 CNH um +5,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -7,66 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von 51,72 zeigt an, dass die Sichuan Road And Bridge weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung interpretiert wird. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.