Sichuan Road, Bridge Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Sichuan Road And Bridge hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 18,67 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -18,14 Prozent, wobei Sichuan Road And Bridge aktuell 20,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen war überwiegend positiv, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Anleger-Stimmung unterstreicht.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie einen Wert von 8,83 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,95 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 7,59 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sichuan Road And Bridge-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,92, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen eine Gesamtbewertung der Sichuan Road And Bridge-Aktie als "Neutral".