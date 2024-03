Sichuan Road, Bridge Aktie: Kaum zu glauben!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Sichuan Road And Bridge als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sichuan Road And Bridge-Aktie beträgt 80,39, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für RSI25 bei 56,5 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Auch die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden analysiert. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder die Intensität der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Sichuan Road And Bridge-Aktie führte.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sichuan Road And Bridge derzeit bei 8,58 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 7,71 CNH lag und somit einen Abstand von -10,14 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 7,81 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dennoch standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Aktie von Sichuan Road And Bridge aktuell sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht als neutral einzustufen ist.