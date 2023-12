Sichuan Road, Bridge Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sichuan Road And Bridge von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sichuan Road And Bridge liegt bei 11,54, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie "Relative Strength Index" ebenfalls mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sichuan Road And Bridge festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da dies bei Sichuan Road And Bridge nicht der Fall war, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Sichuan Road And Bridge für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass Sichuan Road And Bridge derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,15 CNH, während der Kurs der Aktie (7,48 CNH) um -18,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,69 CNH, was einer Abweichung von -2,73 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".