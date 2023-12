Sichuan Road, Bridge Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten Wochen konnte bei Sichuan Road And Bridge keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine eindeutige Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei zehn Tage von positiven Themen geprägt waren und nur an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Anleger führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sichuan Road And Bridge-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,22 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,33 CNH weicht somit um -20,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,84 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls schlechte Werte, da die Sichuan Road And Bridge aktuell mit einem Wert von 85,11 als überkauft gilt. Selbst bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich immer noch ein Wert, der darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Stimmungslage, eine positive Einschätzung durch die Anleger, sowie schlechte Bewertungen in Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength-Index.