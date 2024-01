Sichuan Road, Bridge Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Sichuan Road And Bridge-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierpreis in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,49 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,67 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Sichuan Road And Bridge-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gab jedoch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Sichuan Road And Bridge geäußert wurden. In den letzten Tagen konzentrierte sich die Diskussion jedoch mehr auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sichuan Road And Bridge-Aktie derzeit mit einem Wert von 10 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.