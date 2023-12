Sichuan Nitrocell Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Chemical Industries liegt bei 274,66, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer guten Bewertung in diesem Bereich führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält North Chemical Industries daher eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat North Chemical Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,88 Prozent erzielt, was eine Unterperformance im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors darstellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als schlecht bewertet.

In der technischen Analyse ist die Aktie von North Chemical Industries kurzfristig neutral eingestuft, da sie -1,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -10,1 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als neutral eingestuft.

