Sichuan Nitrocell Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von North Chemical Industries hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -44,92 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" liegt die Rendite 22,1 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,81 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -22,81 Prozent, und North Chemical Industries liegt aktuell 22,1 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt die Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der North Chemical Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,72 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,6 CNH liegt, was einer Abweichung von -24,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,77 CNH um -15,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Chemical Industries mit 196,74 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie ist also weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den sozialen Medien die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber North Chemical Industries eingestellt waren. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält North Chemical Industries daher eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung gegeben.