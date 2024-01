Sichuan Nitrocell Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von North Chemical Industries in den sozialen Medien, so dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für North Chemical Industries liegt bei 40 und der RSI25 bei 56,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht erhält die Aktie von North Chemical Industries eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 10,2 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von North Chemical Industries liegt bei 263, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht führt. Die Aktie ist weder unterbewertet noch überbewertet im Vergleich zu anderen Werten aus der Chemikalien-Branche.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von North Chemical Industries basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.