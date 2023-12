Sichuan Minjiang Hydropower Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Er berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von State Grid Information & Communication liegt bei 50,34, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 beträgt 44,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie sozialen Medien eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen zu State Grid Information & Communication auf sozialen Plattformen überprüft und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um State Grid Information & Communication haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Abweichungen in der Anzahl der Beiträge oder in der Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend der Aktie negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 17,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,69 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,93 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 14,85 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,66 Prozent). Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis des langfristigen Trends und einem "Gut"-Rating auf Basis des kurzfristigen Trends. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung von State Grid Information & Communication basierend auf dem RSI, der Stimmung der Anleger, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien und der technischen Analyse.