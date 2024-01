Sichuan Minjiang Hydropower Aktie: Ist das noch normal?

Die Anleger-Stimmung bei State Grid Information & Communication ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen im Fokus standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 und 25 Tagen indiziert, liegt bei 39,56 bzw. 54 für State Grid Information & Communication. Dies wird als neutrale Situation bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,18 Prozent, was jedoch im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der Stromversorger-Branche eine Underperformance von -13,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor liegt die Rendite 10,81 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 17,21 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 14,79 CNH liegt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein neutrales Signal.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die State Grid Information & Communication-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse.