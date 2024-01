Sichuan Minjiang Hydropower Aktie: Finger Weg!

Die State Grid Information & Communication wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 17,28 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (15,15 CNH) um -12,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 15 CNH, was einer Abweichung von +1 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien und war in Bezug auf State Grid Information & Communication in den letzten zwei Wochen eher neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von 3,18 Prozent, was 10,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 18,52 Prozent, wobei State Grid Information & Communication derzeit 15,34 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei State Grid Information & Communication verschlechtert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.