Sichuan Mingxing Electric Power Aktie: Der absolute Knall!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben sich Sichuan Mingxing Electric Power auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um Sichuan Mingxing Electric Power in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen hat. Daher wird das Kriterium "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sichuan Mingxing Electric Power daher in Bezug auf die Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche hat Sichuan Mingxing Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 22,93 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 22,93 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sichuan Mingxing Electric Power zeigt mit einem Niveau von 45,77 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft.