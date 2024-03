Sichuan Mingxing Electric Power Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit. Der RSI ist ein beliebter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der Bewertung von Sichuan Mingxing Electric Power wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 31,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 44,47 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Sichuan Mingxing Electric Power somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sichuan Mingxing Electric Power von 7,38 CNH mit -11,83 Prozent Entfernung vom GD200 (8,37 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,45 CNH, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand -0,94 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aktie als insgesamt "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Sichuan Mingxing Electric Power in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,29 Prozent erzielt, was 11,92 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt -7,37 Prozent, und Sichuan Mingxing Electric Power liegt aktuell 11,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.