Sichuan Mingxing Electric Power Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die technische Analyse von Sichuan Mingxing Electric Power zeigt, dass der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt bei 8,75 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs von 8,78 CNH liegt in ähnlicher Höhe, mit einer Abweichung von +0,34 Prozent im Vergleich dazu. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,25 CNH, wobei der letzte Schlusskurs um +6,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität bei Diskussionen zu Sichuan Mingxing Electric Power gemessen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was das langfristige Stimmungsbild der Aktie weiterhin als "Gut" einstuft.

Im Vergleich zur Branche der Stromversorger hat Sichuan Mingxing Electric Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,18 Prozent erzielt. Die mittlere Rendite für den Sektor "Versorgungsunternehmen" lag bei -1,05 Prozent, und Sichuan Mingxing Electric Power lag 2,18 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sichuan Mingxing Electric Power zeigt einen Wert von 18,6, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,9 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.