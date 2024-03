Sichuan Mingxing Electric Power Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs des Unternehmens Sichuan Mingxing Electric Power hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance in der Stromversorger-Branche in den letzten 12 Monaten deutlich verschlechtert. Mit einer Rendite von -31,67 Prozent liegt das Unternehmen über 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -9,02 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sichuan Mingxing Electric Power-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 8,42 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,32 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,06 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 7,54 CNH nahe dem 50-Tage-Durchschnitt von 7,32 CNH, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Auch das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein eher negativer Ausblick für die Sichuan Mingxing Electric Power-Aktie auf Basis von Branchenvergleich, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und Kommunikation im Internet.