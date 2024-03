Sichuan Mingxing Electric Power Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Sichuan Mingxing Electric Power hat im letzten Jahr eine Rendite von -31,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite 23,33 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,34 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Stromversorger" beträgt ebenfalls -8,34 Prozent, und Sichuan Mingxing Electric Power liegt derzeit 23,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Stimmung bei den Anlegern von Sichuan Mingxing Electric Power. Die Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen deuten darauf hin, dass die Diskussionen vor allem positive Themen betonen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Das Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Sichuan Mingxing Electric Power wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Sichuan Mingxing Electric Power liegt bei 26,21, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 51,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating als "Gut".