Sichuan Meifeng Chemical Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Sichuan Meifeng Chemical Ind zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,85 CNH liegt. Dies stellt eine negative Bewertung dar, da der Aktienkurs bei 7,4 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von -5,73 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,34 CNH, was einer Differenz von +0,82 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Bezogen auf den Branchenvergleich hat die Aktie in letzter Zeit eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Materialien" um 2,47 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Chemikalien" beträgt -7,62 Prozent, wobei Sichuan Meifeng Chemical Ind aktuell 2,47 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Sichuan Meifeng Chemical Ind mit einer Dividende von 2,32 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Chemikalien" (1,95 %) nur eine geringfügig höhere Ausschüttung auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz spielen eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was insgesamt zu einer positiven Bewertung als "Gut"-Wert führt.