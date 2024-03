Sichuan Meifeng Chemical Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Sichuan Meifeng Chemical Ind hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Insgesamt war die Diskussion an vier Tagen positiv und an fünf Tagen negativ. In den letzten Tagen gab es jedoch keine herausragend positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Sichuan Meifeng Chemical Ind ab.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 9,25 in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche "Chemikalien". Dies entspricht einer Abweichung von 0 Prozent. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,35 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,02 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Sichuan Meifeng Chemical Ind daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 7,49 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,76 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,31 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Neutral" bewertet.