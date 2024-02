Sichuan Meifeng Chemical Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Sichuan Meifeng Chemical Ind hat in den letzten Tagen eine durchwachsene Performance gezeigt. Der aktuelle Kurs von 6,74 CNH liegt sowohl 4,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch 11,9 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Die technische Analyse ergibt daher für die kurzfristige Einschätzung ein "Neutral" und für die langfristige Einschätzung ein "Schlecht".

Die Anlegermeinungen in den sozialen Medien sind ebenfalls uneinheitlich. Während es in den letzten Tagen sowohl positive als auch negative Stimmungen gab, waren sie insgesamt neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Sichuan Meifeng Chemical Ind um 0,12 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Chemikalien"-Branche beträgt der Unterschied 0,12 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sichuan Meifeng Chemical Ind in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.