Sichuan Meifeng Chemical Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der gleitende Durchschnittskurs der Sichuan Meifeng Chemical Ind beläuft sich derzeit auf 7,63 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 6,82 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -10,62 Prozent, was auf eine negative Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 7,06 CNH erreicht, was einer Distanz von -3,4 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Sichuan Meifeng Chemical Ind mit -24,76 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Materialien". Ebenso übertrifft sie die mittlere Rendite der "Chemikalien"-Branche von -24,95 Prozent um 0,19 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sichuan Meifeng Chemical Ind ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um die Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,6, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

