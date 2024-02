Sichuan Lutianhua Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Sichuan Lutianhua verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,95 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt um -22,68 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +15,73 Prozent für Sichuan Lutianhua entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -22,68 Prozent, wobei Sichuan Lutianhua um 15,73 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die trendfolgenden Indikatoren Sichuan Lutianhua derzeit ein "Schlecht"-Rating bescheinigen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs der Aktie, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sichuan Lutianhua liegt bei 70,99, was als überkauft gilt und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich mit einem Wert von 71 in den Bereich einer überkauften Situation, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wird die Aktie von Sichuan Lutianhua ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes sowie eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien, dass die Aktie von Sichuan Lutianhua derzeit negative Signale aufweist und daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.