Sichuan Lutianhua Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurde bei Sichuan Lutianhua eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Sichuan Lutianhua daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Sichuan Lutianhua liegt bei 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von Sichuan Lutianhua im letzten Jahr eine Rendite von -6,95 Prozent erzielt. Das liegt 17,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -24,65 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sichuan Lutianhua derzeit bei 4,45 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,66 CNH liegt, was einem Abstand von -17,75 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich eine negative Differenz von -14,88 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.