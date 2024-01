Sichuan Lutianhua Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hess":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv bezüglich des Unternehmens Sichuan Lutianhua. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Chemikalien"-Branche hat Sichuan Lutianhua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,38 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,95 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,33 Prozent gefallen sind. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Sichuan Lutianhua mit +3,95 Prozent über dem Durchschnitt von -7,33 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen Einfluss auf die Stimmung und Einschätzungen bezüglich Aktien. Bei Sichuan Lutianhua wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb das Sentiment als "Neutral" bewertet wird. Zudem hat sich die Stimmungsänderung zum Negativen entwickelt, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Sichuan Lutianhua als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 33,33, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 40,65 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.