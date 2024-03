Sichuan Lutianhua Aktie: Füße still halten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Sichuan Lutianhua von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Sichuan Lutianhua im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,95 Prozent erzielt, was 17,85 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -24,8 Prozent, und Sichuan Lutianhua liegt aktuell 17,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sichuan Lutianhua derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,41 CNH, während der Kurs der Aktie (3,95 CNH) um -10,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 4,15 CNH ergibt eine Abweichung von -4,82 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet die Sichuan Lutianhua-Aktie als Neutral-Titel ein, basierend auf dem RSI7 von 42,86 und dem RSI25 von 50. Zusammenfassend ergibt sich hieraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.